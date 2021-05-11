شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 215 من المساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الفطر بمدن محافطة البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود الشيمي، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، إنه تم تحديد 215 مسجدًا من المساجد الكبرى لإقامة صلاة عيد الفطر بها بمدن محافطة البحر الأحمر السبعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أنه تم تخصيص 105 مساجد لصلاة العيد بمدينة الغردقة، و18 مسجدًا برأس غارب، كما تم تحديد 30 مسجدًا بسفاجا، وتحديد 41 بمدينة القصير، و10 بمرسى علم، و11 بالشلاتين، و8 مساجد بحلايب.

وأكد وكيل وزارة الاوقاف أن تم إخطار الأئمة لتعليمات الوزارة بتطبيق الاجراءات الاحترازية المختلفة، منها فتح المساجد قبل التكبير ب 10 دقائق والتكبير لمدة 7 دقائق والخطبة 10 دقائق والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المساجد من رش وتعقيمها تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.