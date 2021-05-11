شكرا لقرائتكم خبر عن 29 رمضان.. مواعيد الصلاة في مدن مصر الثلاثاء 11 مايو 2021 (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى جميع المدن المصرية اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، الذى يوافق اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الثلاثاء تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت إحانة صلاة المغرب دقيقة أيضًا ليقترب من السابعة مساء.

مواعيد الصلاة اليوم حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يوميا: