شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ تطبيقها اليوم.. أوبر وكريم ترفع أسعار الرحلات (التسعيرة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة النقل التشاركي اوبر وكريم عن زيادة قيمة التعريفة لرحلتها، عقب قرار لجنة التسعير الحكومية بمجلس الوزراء زيادة أسعار بيع الوقود في أبريل الماضي.

وقالت الشركة إن متوسط الزيادة في رحلة أوبر وكريم بلغ 25 قرشًا لفتح العداد و15 قرشًا إضافية لكل كيلو متر مربع، مضيفة أن الزيادة سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم.

تسعيرة السيارات الخاصة

ارتفعت التسعيرة الجديدة عند فتح العداد للسيارات الخاصة في خدمة أوبر وكريم من 7.25 جنيه إلى 7.50 جنيه

ووصل سعر الكيلو متر الواحد إلى 285 قرشًا، بدلا من 270 قرشًا.

وارتفعت دقيقة الانتظار من 40 قرش إلى 42 قرش.

وأشارت الشركة إلى أن الحد الأدنى للرحلة حوالي 12 جنيهًا.

أسعار خدمتي كونكت وسكوتر عند اوبر و كريم

هي خدمات تسمح بإرسال واستقبال الطرود من وإلى المعارف أو الأصدقاء، أو حتى التسويق، وهي تعتمد على استلام الطلبات نيابة عن المستخدمين، وبلغ الحد الأدنى لسعر الرحلة بعد الزيادة 6 جنيهات، فيما بلغت تعريفة فتح العداد 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات، وبلغت قيمة سعر الكيلو متر في الخدمتين 175 قرش، كما سجل سعر دقيقة الانتظار35 قرش.

أسعار بيع المنتجات البترولية

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قررت رفع سعر البنزين 25 قرشًا ليسجل سعر بيع بنزين 95 أوكتان 8.75 جنيه، والبنزين 92 أوكتان 7.75 جنيه 0.25 جنيه، والبنزين 80 أوكتان 6.5 جنيه، وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

اوبر تستحوذ علي كريم

وفي يناير من العام الماضي، أعلنت شركة اوبر العالمية للنقل التشاركي رسميًا الاستحوذ رسميا على كريم بالأسواق الرئيسية ومنها مصر بقيمة 3.1 مليار دولار، حيث تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم فى مجال النقل والتوصيل والدفع فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مصل مصر والأردن والسعودية والإمارات.

ووفقًا للصفقة تحافظ كريم نتوركس على أسمها التجاري وستقوم بتقديم خدماتها بشكل مستقل.

وحصلت الصفقة على موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر.