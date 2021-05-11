شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد اليوم كآخر موعد لاستلام استمارات الثانوية العامة من المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الثلاثاء آخر موعد لاستلام كنترولات الثانوية العامة استمارات التقدم للامتحانات للطلاب، حيث طالبت الوزارة من المديريات التعليمية سرعة تسليم استمارات الطلاب إلى لجان النظام والمراقبة.



وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2021، إن نسبة المدارس التى قامت بتسليم الاستمارة خلال الأيام الماضية ارتفعت بعد أن سجلت نسبة منخفضة لم تتخط نسبة الـ10% خلال أبريل الماضى من إجمالى الاستمارات المطلوب تسليمها والمسجلة على موقع الوزارة.



وأكدت الوزارة أنه سيتم حصر المدارس المتأخرة عن تسليم الاستمارة فى الموعد المحدد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد أنه سوف يتاح لطلاب الثانوية العامة الدخول للجان الامتحانات بالكتاب المدرسى والمصادر الرقمية، مع عدم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوى جميع الطلاب مساواة بالأعوام الماضية فى هذه الأم، موضحة أن الطلاب الذين لا يملكون أجهزت التابلت مثل المنازل والباقين للإعادة من العام الماضى يمكنهم اصطحاب نسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلى أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ولكن بدون الكتابة عليه بأى شكل.



وأوضح الوزير أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد العيد بأيام خاصة ما يتعلق بطريقة أداء الطالب للامتحانات والفئات التى تؤدى الامتحانات بشكل إلكترونى وأيضا كيفية تأمين الطلاب صحيا ووقائيا داخل لجان الامتحانات بسبب فيروس كورونا.



وشدد وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، موضحة أن امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة، تستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء كانوا فى مدارس خاصة أو حكومية.