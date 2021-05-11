شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المنيا: تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكد الشهاوى جاهزية كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة واستمرار العمل بالشركة بنظام الورادى خلال فترة العيد وتواجد مسئولي الشركة على مدار الـ 24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات القابضة والمركز الإعلامى بالقابضة.

وناشد رئيس الشركة مواطنى المحافظة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، موضحا قيام إدارة التوعية بالشركة بعمل حملة تخص ذلك على "السوشيال ميديا" بمختلف صفحات التواصل الإجتماعى بالمحافظة.

وتستقبل الشركة الشكاوى عل مدار اليوم من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ أو من خلال واتس آب ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧