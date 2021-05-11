شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: صرف الأسمدة الصيفية مستمر حتى أغسطس المقبل بالكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الحاج حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين إنه لا صحة لوقف صرف الأسمدة الصيفية لمن لم يتسلم الكارت الذكى لافتا إلى أن صرف الأسمدة الصيفية المدعمة مستمر لكل فلاح يملك حيازة زراعية وقام بتحرير استمارة لاستخراج الكارت الذكي أو تنطبق عليه شروط استخراج الكارت الذكي حتي لمن لم يبدا فعليا إجراءات استخراج الكارت الذكي، وذلك حتي شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أبو صدام، فى بيان، أن الأسمدة الصيفية المدعمة تقدر بـ2.2 مليون طن تقريبا توزع على الذين لديهم حيازة بجميع أنحاء الجمهورية بعد الحصر والمعاينه علي الطبيعه وطبقا لضوابط صرف السماد المقررة بسعر التكلفه كدعم للمزارعين وهو 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا، و159.5 جنيه لشيكارة النترات.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن وقف صرف الأسمدة بالحيازه الورقية لاسراع استخراج الفلاحين الحيازة المميكنة، وتسهيلا علي الفلاحين يتم صرف الاسمده المدعمه لكل من يملك حيازة ورقيه ولم يستخرج حيازة مميكنه بعد المعاينه علي الطبيعه ببطاقة الرقم القومي لحين استخراج الحيازه المميكنه بشرط ان تتطبق عليه شروط استخراج الحيازة المميكنة.

وأوضح أن الكارت الذكي يقضي علي الحيازات الوهميه التي كانت تصرف سماد مدعم بدون وجه حق ونظرا لفرق السعر الكبير بين الاسمده المدعمه والاسمده الحره والتي يصل الي 1٬310 جنيه في طن سماد اليوريا حيث يباع طن الاسمده اليوريا المدعم ب3290 جنيه في حين يصل سعره بالسوق الحر الي 4600جنيه ولذا فان البعض يسعي جاهدا للحصول علي الأسمدة المدعمه بدون وجه حق حتي ولو كانت أرضه ضمن الحيز العمراني او غير منزرعه للاستفادة من فارق السعر.

وطالب عبدالرحمن جميع الحائزين بسرعة استخراج الكارت الذكى حفاظا علي تسهيل صرف مستحقاتهم السمادية مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة واتخاذ كافة التدابير الممكنة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا عند التوجه لصرف الأسمدة.