شكرا لقرائتكم خبر عن 29 رمضان.. سعر اللبن في مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر اللبن في مصر خاصة الجاموسي ثبات واستقرار بمستهل تداول اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، الموافق 29 رمضان، وسط توقعات باستمرار استقرار سعر اللبن في مصر حتى نهاية شهر رمضان، رغم الاقبال الكبير على اللبن من قبل المواطنين في وجبة السحور.

وجاء سعر اللبن البقري من الموردين إلى المصانع الصغيرة ليتراوح من 6 جنيهات وحتى 6.5 جنيه للكيلو، وذلك حسب أسعار بورصة الألبان البقرى على مستوى الجمهورية، حيث يشهد سعر الألبان البقرى ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة.

وتوقعت شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن يكون هناك استقرار في سعر اللبن خلال شهر رمضان.

«المصري اليوم» تنشر سعر اللبن في مصر اليوم الثلاثاء:

اللبن الجاموسي يباع بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، وسعره من (زريبة المواشى) بـ575 جنيها ما يعنى سعر الكيلو 10.5 جنيه، ثم يباع للمحلات بـ11.5 جنيه للكيلو، ثم يباع للمستهلك النهائي بـ١٥ جنيه للكيلو قابل للزيادة ويختلف من كل منطقة لأخرى.

سعر الجبنة يتفاوت حاليًا، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوجرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه الى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسى فى صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسي.

وساهم رمضان في انخفاض سعر الجبنة الرومي الطازجة جنيه ليسجل سعر الكيلو من 59 جنيها إلى 63 جنيها، ثم يضاف إلى سعر الكيلو 1.5 جنيه إلى 2 جنيه مقابل التخييش والتمليح حيث توضع على الرف لمدة 90 يوما وتقل في الوزن بمعدل 8 إلى 12%.