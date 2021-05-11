شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات تسجيل العمالة لاستخراج الكارنيه الأمني بالبحر الأحمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تلقي طلبات التسجيل للعمالة بمختلف القطاعات بمدينة الغردقة لاستخراج الكارنيه الأمني، وناشدت أجهزة الأمن أصحاب البازارات والمحلات والمطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية والفندقية والشركات التوجه إلى القسم التابعين له لاستلام استمارة التصاريح الأمنية للعاملين لديهم ثم تسليمها للقسم بعد استيفاء البيانات المطلوبة لإصدار تصاريح العمل الأمنية لهم، وسداد مبلغ 90 جنيهًا عن كل شخص كل 3 أشهر وهي مدة التصريح الأمني.

جاء ذلك استجابة لمطالب أهالي مدينة الغردقة بضرورة إصدار منظومة التصاريح الأمنية أو ما يسمى كارنيه العمل الأمني لكل العمالة المقيمة والعمالة غير المقيمة سواء للأفراد العاملين في الفنادق أو الشركات المختلفة في محافظة البحر الأحمر.

وأكدت مصادر أمنية بالبحر الأحمر أن هذه المنظومة لاستخراج تصريح أو كارنيه أمني يؤكد على سلامة العامل أمنيًا وتسهيل طريقة الكشف خلال عمليات التفتيش داخل الكمائن الأمنية المتفرقة ويخفض التكدس والزحام وإهدار الوقت، فمن يحمل هذا الكارنيه دليل على سلامته أمنيًا.

وناشدت أجهزة الأمن مسؤولي الفنادق والشركات التوجه إلى مقر مركز استخراج التصاريح لاستلام الاستمارات والتقدم لاستخراج التصاريح، والمركز يعمل يوميًا من الساعه ٩ صباحًا حتى الساعة ٤ عصرًا عدا الجمعة، ومن المقرر منح شهر مهلة لمختلف المنشآت لتسحيل العمالة لديها.

كان أهالي مدينة الغردقة قد ناشدوا الأجهزة الأمنية باستخراج تصاريح وكارنيهات للعمالة المختلفة وتسجيلها أمنيًا وتسهيل عمل الكمائن الأمنية