شكرا لقرائتكم خبر عن قبل رحيل رمضان.. الياميش يواصل الارتفاع والسوداني المقشر بـ40 جنيها الثلاثاء 11 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق ياميش رمضان ارتفاع كبير في الأسعار بمعدلات كبيرة على الرغم من حالة الركود وضعف الإقبال هذا العام، خاصة الأنواع الشعبية اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 والذي يوافق اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان، على الرغم من حالة الركود نتيجة الحالة المزاجية العامة والظروف المعيشية المصاحبة لفيروس كورونا، ما أدى إلى تدني الإقبال على شراء ياميش رمضان العام الجاري 2021، فضلاً عن ارتفاع مبالغ فيه للأسعار خاصة الزبيب وعين الجمل والفستق والبندق فيما تباينت أسعار البلح والسوداني والمشمية في الأسواق.

«المصري اليوم» تنشر أسعار الياميش الثلاثاء:

سعر كيلو الزبيب التركي 60 جنيها والإيراني 56 جنيها والمصري بـ40 جنيها

سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيها والبندق بـ160 جنيها

سعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيها حسب الجودة

سجل سعر كيلو السوداني المقشر 40 جنيها، والعناب بـ100 جنيه.

سعر كيلو الدوم 48 جنيها، والخروب المطحون بـ16 جنيها، والخروب العيدان بـ40 جنيها.

سعر كيلو جوز الهند 60 جنيها، والقراصيا بـ80 جنيها، والزبيب الفاخربـ44 جنيها.

وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو

سعر كيلو المشمشية 110 جنيها.

سعر كيلو الفول الحصى 12 جنيها

سعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيها حسب الجودة ودرجة الرطوبة .

سعر كيلو قمر الدين 27 جنيها