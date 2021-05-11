شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بجنوب سيناء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء الثلاثاء، صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة وتحمل كارنيه على مدار شهر، وحتى يوم الخميس الموافق 10 يونيو المقبل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد اشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة، في تصريحات له، أنه تم تسجيل 116 عاملاً جديدًا من العاملة غير المنتظمة على المنظومة، وجرى خلال شهر مارس الماضي صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقيمة 17 ألف جنيه، بينهم 14 ألف جنيه لـ7 عمال «منح مولود جديد»، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه.