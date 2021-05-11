شكرا لقرائتكم خبر عن الدنيس بـ120 والجمبرى بـ470 جنيهًا.. سعر السمك في مصر الثلاثاء 11 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سوق السمك في مصر اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021، ارتفاع ملحوظ خاصة فى الأنواع الشعبية مثل البلطى والقراميط، على الرغم من توافر كميات كبيرة من جميع أنواع الأسماك فى الأسواق المحلية بمصر، خاصة البلطى والبورى باعتبارهما الأكثر تداولاً، فيما يتراوح سعر السمك بين المحافظات.

وتنشر «المصري اليوم» سعر السمك اليوم الثلاثاء ببداية التداول كالتالى:

البلطى سعر التداول 23 جنيها للكيلو وأقل سعر 22 وأعلى سعر 25 جنيها

بلطي أسواني سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 25 وأعلى سعر 35 جنيها

فيليه بلطي مجمد سعر التدوال 65 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 100 جنيه

قشر البياض سعر التداول 100 جنيه للكيلو وأقل سعر 90 وأعلى سعر 110 جنيها

قشر بياض خليجى سعر التداول 35 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

قراميط سعر التداول 15 جنيها للكيلو وأقل سعر 10 وأعلى سعر 20 جنيها

ثعبان السمك سعر التداول 125 جنيها للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 200 جنيه

المكرونة الخليجى سعر التداول 32 جنيها للكيلو وأقل سعر 29 وأعلى سعر 35 جنيها

المكرونة السويسي سعر التداول 67.5 جنيه للكيلو وأقل سعر60 وأعلى سعر 75 جنيها

برانيس اسكندرانى سعر التداول 55 جنيها للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 60 جنيها

المكرونة مجمد سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 20 وأعلى سعر 30 جنيها

موسى سعر التداول 110 جنيها وأقل سعر 90 وأعلى سعر 130 جنيها

السبيط سعر التداول 140 جنيها للكيلو وأقل سعر 110 وأعلى سعر170 جنيها

قرش سعر التداول 35 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

كابوريا سعر التداول 80 جنيها للكيلو وأقل سعر30 وأعلى سعر 130 جنيها

مرجان 1 سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 28 وأعلى سعر 32 جنيها

مرجان 2 سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 23 وأعلى سعر 27 جنيها

البربونى سعر التداول 43 جنيها للكيلو وأقل سعر40 وأعلى سعر 47 جنيها

دنيس سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر90 وأعلى سعر 120 جنيها

جمبرى سويسرى جامبو سعر التداول 435 جنيها للكيلو وأقل سعر400 وأعلى سعر 470 جنيها

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محلات التجزئة هامش ربح ويتراوح ما بين 5 إلى 10 جنيهات، فيما يتوقع صياديون ارتفاع الأسعار فى رمضان.

وذكرت شعبة تجار الأسماك في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية مثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85%، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وأوضحت أن قطاع السمك تأثر بنسبة كبيرة جداً بالإجراءات الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، وذلك مقارنة بالقطاعات الغذائية الأخرى، مشيرًا إلى أن القطاع تأثر بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% بسبب جائحة كورونا العالمية، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية للبلاد، فضلاً عن عزوف نسبة المواطنين عن الذهاب الى المطاعم والاكتفاء بتناول الاسماك فى المنزل.