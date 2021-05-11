شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة تشارك اليوم فى استطلاع هلال شهر شوال لحلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اليوم الثلاثاء مع اللجان الشرعية التى تضم ممثلين عن دار الإفتاء، والأزهر و المعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات فى استطلاع هلال شهر شوال.

ويتم استخدام أحدث أجهزة الرصد وإمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتى تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

قال المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الخميس هو أول أيام شهر شوال "أول أيام عيد الفطر المبارك" من عام 1442 هجريا.

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر شوال لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا اليوم الثلاثاء 29 من شهر رمضان لعام 1442 الموافق 11 مايو 2021 فى تمام الساعة 21 والدقيقة الأولى بتوقيت مصر، وحيث أن الهلال سيولد بعد غروب شمس يوم الرؤية بفترة تزيد عن ساعتين فى جميع المدن المصرية فيستحيل معه رؤية هلال شهر شوال يوم الرؤية 29 رمضان، ويكون غداً الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان ويكون بعد غدا الخميس الموافق 13 مايو هو أول شهر شوال" أول أيام عيد الفطر المبارك من عام 1442 هجريا فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكى فى تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملاً مساعداً للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته"، تقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية و التى تبنى عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال شهر شوال 1442 فلكيا .

الجدير بالذكر أن هناك جهود مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر شوال من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف.