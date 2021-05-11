شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": تركيب 155 ألف عداد كودى للمخالفين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية تسابق الزمن لانهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من عمل ما يقرب من يقرب من 300 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 155 ألف عداد كودى حتى الآن.

وقال حمزة أن الفرصة مازالت متاحة أمام المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتقنين وضع الكهرباء و تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع حتى نهاية شهر يونيو القادم 2021.

وتابع حمزة، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.