شكرا لقرائتكم خبر عن لمتعافي ومصابي كورونا.. احذروا «فترة النقاهة».. و3 حواس في خطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، أن السلالة الحالية من فيروس كورونا المستجد تركز على الجهاز الهضمي، وتتمثل أعراضها في إسهال وآلام بالبطن وشعور بالغثيان وقيء وارتفاع درجة الحرارة والصداع الذي قد يستمر عدة أيام، محذرا من الانتكاسة في فترة التعافي أو النقاهة التي تستمر ٤ أسابيع.

وأوضح سالم أنه لايزال الفيروس يهدد ٣ حواس- ولكن بدرجات متفاوتة- لدى الإنسان عند إصابته بـ«كورونا المستجد»حيث أنه قد يصيب السمع بالفعل ولكن اضطراب السمع بسبب الإصابة بكورونا يعد عرضا نادرا، حيث تم رصده في حالات قليلة على مستوى العالم منذ بداية انتشار «كوفيد- ١٩»، مؤكدا أن فقدان حاستي الشم والتذوق لا تزالا من أعراض الموجة الثالثة للفيروس.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن الموجة الثالثة بكورونا المستجد، هي أكثر انتشارا وكلما يحدث تراجعا في عدد الإصابات تعود الحالات في الارتفاع مجددا، محذرا الجميع من عدم الالتزام التام بالتعليمات الطبية والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين وارتداء الكمامة الطبية.

وشدد سالم على أن هناك بعض الأعراض للإصابة بفيروس كورونا تستمر بعد التعافي لفترة أسابيع أو قد تمتد لشهور وهذه نسبة بسيطة من مرضى «كوفيد- ١٩»، وتظهر تلك الأعراض في شكل سعال خفيف متقطع وضيق تنفس وآلام بالجسم والكحة مع فقدان حاسة الشم، مشيرا إلى أن ذلك لا يستدعي علاج محدد وإذا اشتدت الأعراض لابد من استشارة الطبيب المختص، وبدوره سيكتب روشتة طبية تخفف من حدة الألم.

وأوضح أن اختفاء أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد تعني بداية التعافي، مشيرا إلى أن فترة النقاهة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، هذه الفترة تستدعي الراحة التامة لعدم حدوث أي انتكاسة مع الغذاء الجيد لحسن عمل الجهاز المناعي.