شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعياد القديسة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد السيدة مريم العذراء أول شهر بشنس وفق التقويم القبطى، الذى يوافق 9 مايو، فلكل قديس فى الكنيسة له عيد واحد، هو يوم نياحته أو استشهاده، وربما عيد آخر، هو العثور على رفاته، أو معجزة حدثت باسمه، أو بناء كنيسة له.

لكن العذراء مريم لها أعياد كثيرة جدًا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز أعياد العذراء مريم.

1 - عيد البشارة بميلادها وهو يوم 7 مسرى (الموافق يوم 13 أغسطس تقريبًا)، حيث بشر ملاك الرب أباها يواقيم بميلادها، ففرح بذلك هو وأمها حنة، ونذراها للرب.

2 - عيد ميلاد العذراء وتعيد له الكنيسة فى أول بشنس (الموافق يوم 9 مايو ).

3 - عيد دخولها الهيكل وتعيد له الكنيسة يوم 3 كيهك (الموافق يوم 13 ديسمبر ) وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعَّبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذارى.

4 - عيد مجيئها إلى مصر ومعها السيد المسيح ويوسف النجار. وتعيد له الكنيسة يوم 24 بشنس (الموافق يوم 1 يونيو ).

5 - عيد نياحة العذراء ويعتبر يوم 21 طوبة (الموافق يوم 29 يناير )، وتذكر فيه الكنيسة أيضًا المعجزات التي تمت في ذلك اليوم. . وكان حولها الآباء الرسل ما عدا القديس توما الذي كان وقتذاك يبشر في الهند.

6 - العيد الشهري للسيدة العذراء وهو يوم 21 من كل شهر قبطي، تذكارًا لنياحتها في 21 طوبة (الموافق يوم 29 يناير ).

7 - عيد صعود جسدها إلى السماء وتعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يومًا).

8 - عيد معجزتها (حالة الحديد) ويوافق يوم 21 بؤونة (الموافق يوم 28 يونيو )، ونذكر فيه معجزتها فى حلّ أسر القديس متياس ومن معه بحلّ الحديد الذى قيدوا به، وتأتى أيضًا لبناء أول كنيسة على أسمها فى فليبى.

وكل هذه الأعياد لها في طقس الكنيسة ألحان خاصة، وتشمل فى طياتها الكثير من النبوءات والرموز الخاصة بها في العهد القديم.

9 -عيد ظهورها فى الزيتون على قباب كنيسة العذراء، وكان ذلك يوم 2 أبريل سنة 1968 واستمر مدى سنوات، ويوافق 24 برمهات .

وبالإضافة إلى كل هذا، نحتفل طول شهر كيهك (من ثلث شهر ديسمبر إلى 7 يناير) بتسابيح كلها عن كرامة السيدة العذراء مريم.