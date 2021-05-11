شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المحاور المرورية الجارى تنفيذها شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة الدولة عدد من المحاور المرورية بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة، والتى تحث انفراجه كبيرة بالطرق.

وفى السطور التالية أهم المعلومات عن تلك المحاور.

محور مسطرد.. يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق إبراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى، ويبدأ من ميدان رنين ويمتد حتى كوبرى عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس.

محور شينزو آبى.. يصل طوله 8 كم، ويمر داخل مدينة الأمل بطول 2 كم، ويربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائرى ويبدأ من محور مصطفى النحاس بداية من المنطقة الحرة الاستثمارية.

محور الفردوس.. يبدأ المحور من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفى السيد، ويمر ويتقاطع سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبرى أحمد سعيد ثم شارع أحمد سعيد متقاطعاً مع شارع العباسية وشارع السرجانى وميدان تاكى وميدان الفردوس وأسفل كوبرى الفردوس، كما يمر بطريق صلاح سالم ثم محور الأوتوستراد وماراً بشارع الطيران بحى منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بأخر شارع الطيران.

يمتد حتى كوبرى إعمار وامتداد محور المشير وماراً بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية ومتقاطعاً علوياً فوق كوبرى امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.

يمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطعاً مع محور الأوتوستراد عبر كوبرى متعدد الاتجاهات، وماراً بشارع الطيران بحى منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوى.