شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتراجع عن قرر إغلاق المحال التجارية والمقاهي الساعة 11 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجع اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، عن قراره بتأخير موعد إغلاق المحال والمقاهي الساعة 11 مساء إلى الساعة التاسعة بمواعيد مجلس الوزراء القديمة، لملاحظته خلال المرور الميداني، وجود حالات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكدس المواطنين بالمحال التجارية.

وقال بيان المحافظة إن محافظ الوادي الجديد، قرر عودة العمل بالمواعيد التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساء وذلك اعتبارا من أمس الاثنين.

وشدد المحافظ، خلال لقائه أصحاب المحال والمواطنين، على ضرورة الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة وارتداء الكمامة ومنع التزاحم للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، كما ناشد المواطنين سرعة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات.

كان محافظ الوادي الجديد، قال في وقت سابق، إنه نظرا لارتفاع درجات الحرارة نهارا في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهارا بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها.

وأضاف انه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، قرر تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لـ11 مساء بدلاً من 9 مساء وذلك اعتبارا من اليوم السبت 8 مايو 2021، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.