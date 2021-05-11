شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 14 محضرا لعدم ارتداء الكمامة في الطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، حملة موسعة داخل مدينة الطود لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما قاد النقيب محمود مرسي رئيس نقطة شرطة العديسات بحري، ومحمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، ومحمد حسن رئيس الوحده المحلية لقرية العديسات بحري، حمله موسعة داخل قريتي العديسات بحري والطود غرب لمتابعة تطبيق قرارات الغلق، كما قاد أشرف عبد الرحيم قناوي رئيس الوحدة المحليه لقرية المريس، وعبد الرازق أحمد القاضي سكرتير القرية، بحملة لمتابعة تطبيق قرارات الغلق في المواعيد المحددة بقرية المريس ..

وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، ومحضر اشغال طريق، و5 محاضر اشغال طريق ، ومحضر نظافة عامة.