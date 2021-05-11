شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 22 محضرا وتنفيذ 27 إزالة إدارية في إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة مساء الاثنين، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الالتزام بالقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام.

وخلال الحملة تم المرور على شوارع النزهة والراعي وسوق السمك والبحر القديم والشوارع المتفرعة ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريا بقرار الغلق.

كما تم ضبط 10 محلات تجارية مخالفة لقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير 11 محضر إشغال طريق، و3 محاضر لبائعين متجولين، و6 محاضر نظافة عامة وتنفيذ 27 إزالة إدارية، وتحرير محضرين مضبوطات متنوعة.

فيما تمكنت الحملة من ضبط 10 مواطنين بدون كمامة، وطلب المواطنون التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه) .. وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم الشوارع كما تم تعقيم الأماكن التى تشهد ازدحام المواطنين ومنها شارع النزهة وشارع البحر القديم وشارع سوق السمك، وشارع الراعي ، والشوارع الجانبية.