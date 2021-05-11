شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء تستطلع اليوم هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال للعام 1442 هجريا، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب لإعلان نتائج الرؤية الشرعية، حيث يلقى بيان الرؤية الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بمكتبه بدار الإفتاء.

وكانت قد كشفت الحسابات الفلكية، أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو عيد الفطر المبارك، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

ويولد هلال شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية ) .

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ، نواكشوط بموريتانيا ، ومراكش وفاس بالمغرب .



يغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة ب 12 دقيقة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 - 14 دقيقة )

أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 - 17 دقيقة )، بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان



وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك ) ، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.

