شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح كورونا للمصريين والأجانب بالمجان وندعو الجميع للتسجيل بالموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المصريين والأجانب الذين يعيشون بمصر، يحصلون على لقاح كورونا مجانا وبدون أى تكاليف مالية داعيا المواطنين للتسجيل للحصول على الفاكسين، مؤكدا أن اللقاح آمن وفعال.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لليوم السابع، إنه يجب الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأكد، مجاهد، أن اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا، كما يقلل من الأعراض الشديدة حال العدوى الفعلية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التسجيل للحصول علي اللقاح بدءًا من عمر 18 عاما، كما أنه يجب اتباع كافة سبل إجراءات مكافحة العدوى حتى بعد تلقى اللقاح.

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

