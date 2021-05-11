شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تبحث اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء عروض الشركات التى تقدمت للمناقصة رقم 1 لسنة 2021 /2022 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد" لطرحه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية على لن يكون التسليم خلال الفترة من 16 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مايو الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، لصرفها لأصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 1 لسنة 2021 /2022 لتوريد زيت طعام خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، و1000 طن زيت عباد" لطرحه على البطاقات التموينية ومنافذ المجمعات الاستهلاكية والتسليم خلال الفترة من 16 يوليو إلى 5 اغسطس المقبل.

