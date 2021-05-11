شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار إثر إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، الكاتب الصحفى عصام عامر رئيس تحرير جريدة الديار، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونعى نائبه فى الجريدة "السيد البدرى" الكاتب الصحفى الراحل، داعيا الله عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان.

وكانت آخر كلمات كتبها الكاتب الصحفى الراحل عصام عامر عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك: "يارب وأنت الحنان المنان .. أسألكم الدعاء.. الحمد لله كورونا شديدة..على تسمم دموى أصلا لم ينته من سنتين.. أرجوكم الدعاء" .