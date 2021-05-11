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بعد انتشار فيديو "الكفن" بعين شمس.. مصدر: جار فحص الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي والذي يوثق قيام 3 أشخاص بتقديم الدفن لعائلة بعين شمس.

وأفاد مصدر أمني، أنه عقب فحص الفيديوهات المتداولة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أطراف الواقعة.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات توثق لحظة تقديم عائلة للكفن لعائلة أخرى بدائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب وقوع مشاجرة بين الطرفين في وقت سابق داخل إحدى المراكب السياحية التي تملكها العائلة الأولى، وقيام العائلة المقيمة بعين شمس بتوجيه بعض العبارات النابية والتهديد للعائلة المقدمة للكفن.

وأكد الطرف الذي رصده الفيديو المتداول بتقديم الكفن بإبلاغ الجهات المعنية في محضر رسمي ضد الطرف الآخر واتهامهم فيه بتهديدهم وترويعهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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