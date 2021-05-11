​​"زراعة البرلمان" توصي "الري" بالتنسيق مع التخطيط والتنمية المحلية لتغطية ترع بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وزارة الري، بمخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، بشأن اتخاذ اللازم في تغطية الجنابية اليمنى بترعة بسنديلة، وترعة البشوات بمركز بلقاس بالدقهلية.

كما أوصت اللجنة بمنح وزارة الري، مدة شهر، لتقديم دراسة حول تغطية ترعة المسلمانية بمدينة السنبلاوين، وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تغطيات الترع، وهي طلبي إحاطة مقدمة من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة - بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وبشأن استكمال تغطية ترعة البشوات – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، نظرًا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين. ​