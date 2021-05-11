شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم المصالح الحكومية ورفع إشغالات الباعة الجائلين في البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرى الروافعه والحبيل والبغدادي وتم رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير مبني مجلس مدينة البياضية ..

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفورى لها ، و3 ازالات إدارية .