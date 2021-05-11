شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة الشهداء والإصابات جراء انتهاكات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة الشهداء والإصابات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة منذ يوم أمس الاثنين.وجاءت الحصيلة على النحو التالي:
القدس: 612 إصابة، نقل للمستشفيات 411 إصابة.
قطاع غزة: 20 شهيداً ( بينهم 9 أطفال) و95 إصابة بجروح مختلفة.
مجمع فلسطين الطبي ( رام الله ): 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.
المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص العدني المغلف بالمطاط.
مستشفى جنين الحكومي: 1 بالرصاص الحي في الفخذ، و1 استنشاق غاز مسيل للدموع.
مستشفى طولكرم الحكومي: 1 بالرصاص الحي في اليد، 1 استنشاق غاز مسيل للدموع.
مستشفى الخليل الحكومي: 7 بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر.
مستشفى رفيديا الحكومي ( نابلس): 2 بالرصاص الحي، إحداها بالفخذ متوسطة واخرى بالقدم، 1 بقنبلة غاز مسيل للدموع.