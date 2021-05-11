شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: غرامة مخالفة مواعيد غلق المحال تصل لـ4 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن غير الملتزمين بقرار مواعيد غلق المحال يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ4 آلاف جنيه، وفى حال تقديم الشيشة من الكافيهات والمقاهى يتم الغلق لمدة شهر على الفور، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وأضاف محافظ القاهرة، أن حملات الرقابة على المحال والمقاهى والمطاعم مستمرة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر المبارك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا، والزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لانتشار الفيروس.

وطالب محافظ القاهرة أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الغلق فى التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشددا على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.

وأشار عبد العال إلى أنه يتابع على مدار الساعة الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء متواجدون ميدانيًا لمتابعة تنفيذ الاجراءات.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم.