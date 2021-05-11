شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تطبيق قرارات الأعلى للجامعات على المعاهد وبدء الامتحانات فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، تطبيق نفس القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020/2021، على طلاب المعاهد.

وقال السيد عطا فى تصريحات لـ" الخليج 365" إن من المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو، وتنتهى مع بداية شهر، ووجه الوزير الجامعات ببدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، بحيث تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو وتنتهي مع بداية شهر يوليو بكافة المعاهد.

وأشار رئيس قطاع التعليم العالى، إلى أن الفترة المتبقية من الفصل الدراسى الثانى ستكون فيها الدراسة أون لاين بحسب طبيعة الدراسة فى كل معهد وكل تخصص مع التنبيه على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الجميع خلال أيام حضور الطلاب للمعاهد.

وتابع السيد عطا، أنه تم التوجيه بتطيق كافة الإجراءات الاحترازية أيضا خلال فترة الامتحانات، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب وتحقيق المسافات الآمنة لتقليل الكثافات ومنع التجمعات فى الجامعة.