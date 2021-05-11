شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل وإصابة 5 في حادث تصادم أمام مستشفى سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عامل مصرعه، وأصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الزراعي، أمام مستشفي سمالوط النموذجي، شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة رقم «7394 ن ل ر» ملاكي، بأخري رقم «6459 ن ر ا» ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي أمام مستشفى سمالوط النموذجي، نتيجة التخطي الخاطئ.

تسبب الحادث في مصرع عبدالنبي رشدي عبدالله، 58 سنة، عامل، ومقيم بمركز ملوي، وإصابة 5 أشخاص، وهم أحمد محمد احمد، 16 سنة، مهاب حسن على، 18 سنة، مقيمان بسمالوط، وعماد الدين عبدالحسيب همام، 56 سنة، مقيم بملوي، ومحمد صلاح ربيع، 30 سنة، مقيم بالمنيا، ومحروس محمد محروس، 51 سنة، مقيم بمطاي.

تم نقل جثمان العامل إلى مشرحة مستشفى سمالوط، تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لتلقي العلاج.