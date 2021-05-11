شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة طالب من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري بني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشل فريق الإنقاذ النهري، جثة طالب عثر عليها، بمجري ترعة الإبراهيمية بمدينة بني مزار، شمال المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بقيام فريق الإنقاذ النهري، بانتشال جثة بلال حسن محمد حسين، 12 سنة، مقيم بقرية الشيخ عطا، بمركز بني مزار، من مجري ترعة الإبراهيمية، أسفل كوبري بني مزار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بني مزار المركزي ، تحت تصرف النيابة العامة .