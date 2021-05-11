شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الأزهري: لا سبيل لحماية الأقصى إلا بتوافد المسلمين لزيارته وعمارته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، اقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين من باحاته.

وقال الأزهري، في بيان له، إنه لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعًا، بالتوافد المستمر الكثيف من جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته.

ودعا الأزهري المنظمات الدولية لإيقاف ما يتم ممن ممارسات بحق المصلين وما يحدث ضد الأقصى من انتهاكات مستمرة، ووقف الاعتداءات على المصلين والمقدسين داخل باحات الأقصى الشريف في هذه الأيام المباركة.