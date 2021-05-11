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أسامة الأزهري: لا سبيل لحماية الأقصى إلا بتوافد المسلمين لزيارته وعمارته

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أحمد البحيري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، اقتحامات قوات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى وإخراج المصلين من باحاته.

وقال الأزهري، في بيان له، إنه لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعًا، بالتوافد المستمر الكثيف من جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته.

ودعا الأزهري المنظمات الدولية لإيقاف ما يتم ممن ممارسات بحق المصلين وما يحدث ضد الأقصى من انتهاكات مستمرة، ووقف الاعتداءات على المصلين والمقدسين داخل باحات الأقصى الشريف في هذه الأيام المباركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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