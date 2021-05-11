شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 29 رمضان فى جميع محافظات مصر وعواصم عربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على الانترنت جدول مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان في 78 مدينة مصرية، وكذلك جدول مواقيت الصلاة فى عواصم عربية.

وتزايد البحث عن مواعيد الآذان في شهر رمضان الكريم وخصوصًا الأذان للصلوات المرتبطة بالسحور والإفطار فى شهر رمضان الكريم وهما موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب .

وأعدت الهيئة المصرية العامة للمساحة جدول مواعيد الصلاة الذي نشرته دار الإفتاء عن اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان 2021.

وننشر جدول مواقيت الصلاة عن اليوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11-5-2021 المنقول عن موقع دار الافتاء المصرية، ويتضمن الجدول بالإضافة إلي مواقيت الصلاة أيضًا موعد الإمساك وكذلك موعد شروق الشمس.

مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية اليوم الثلاثاء 11-5-2021

المدينة موعد الإمساك اليوم موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر موعد أذان العصر موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء القاهرة 03:06 03:26 05:04 11:51 03:28 06:39 08:06 الاسكندرية 03:07 03:27 05:07 11:56 03:36 06:46 08:15 بورسعيد 02:58 03:18 04:58 11:47 03:26 06:37 08:06 السويس 03:01 03:21 04:59 11:46 03:23 06:34 08:01 العريش 02:52 03:12 04:52 11:41 03:20 06:31 07:59 الطور 03:02 03:22 04:58 11:42 03:15 06:26 07:51 دمنهور 03:06 03:26 05:05 11:54 03:33 06:44 08:12 طنطا 03:05 03:25 05:04 11:52 03:31 06:41 08:09 المنصورة 03:02 03:22 05:02 11:51 03:30 06:40 08:09 الزقازيق 03:03 03:23 05:02 11:50 03:28 06:39 08:07 الفيوم 03:10 03:30 05:07 11:53 03:29 06:39 08:05 بني سويق 03:10 03:30 05:06 11:52 03:27 06:38 08:04 المنيا 03:14 03:34 05:09 11:53 03:27 06:38 08:02 أسيوط 03:15 03:35 05:09 11:52 03:23 06:34 07:58 سوهاج 03:15 03:35 05:08 11:50 03:20 06:31 07:54 قنا 03:12 03:32 05:05 11:46 03:15 06:26 07:49 أسوان 03:17 03:37 05:08 11:45 03:09 06:22 07:42 مطروح 03:18 03:38 05:18 12:07 03:47 06:58 08:26 الغردقة 03:05 03:25 04:59 11:41 03:12 06:24 07:47 الخارجة 03:24 03:44 05:16 11:55 03:23 06:35 07:57 الإسماعيلية 03:00 03:20 04:59 11:47 03:25 06:36 08:04 دمياط 02:59 03:19 04:59 11:49 03:29 06:39 08:08 السلوم 03:25 03:45 05:26 12:16 03:55 07:06 08:35 نويبغ 02:56 03:16 04:52 11:38 03:13 06:24 07:49 حلايب 03:07 03:27 04:56 11:30 02:50 06:04 07:23 شرم الشيخ 03:01 03:21 04:56 11:39 03:12 06:23 07:47 06-أكتوبر 03:08 03:28 05:06 11:53 03:29 06:40 08:07 كفر الشيخ 03:04 03:24 05:03 11:53 03:32 06:42 08:11 الحامول 03:02 03:22 05:02 11:52 03:31 06:42 08:10 بلطيم 03:02 03:22 05:02 11:52 03:31 06:42 08:11 طابا 02:55 03:15 04:53 11:39 03:15 06:25 07:52 راس سدر 03:02 03:22 04:59 11:46 03:22 06:33 07:59 كاترين 03:00 03:20 04:56 11:41 03:15 06:26 07:51 دهب 02:58 03:18 04:54 11:38 03:12 06:23 07:48 ابوزنيمة 03:02 03:22 04:59 11:44 03:19 06:30 07:56 راس غارب 03:03 03:23 04:59 11:43 03:17 06:28 07:53 القصير 03:06 03:26 04:59 11:39 03:08 06:20 07:42 برنيس 03:08 03:28 04:58 11:34 02:58 06:11 07:31 سفاجة 03:06 03:26 04:59 11:41 03:11 06:22 07:46 مرسى علم 03:07 03:27 04:58 11:37 03:04 06:16 07:37 شلاتين 03:09 03:29 04:58 11:34 02:57 06:10 07:30 سيدى برانى 03:22 03:42 05:22 12:13 03:53 07:04 08:33 الضبعة 03:14 03:34 05:13 12:03 03:41 06:52 08:20 العلمين 03:13 03:33 05:12 12:01 03:39 06:50 08:18 واحة سيوة 03:32 03:52 05:28 12:14 03:50 07:00 08:26 موط (الداخلة ) 03:29 03:49 05:21 12:01 03:29 06:40 08:02 الفرافرة 03:28 03:48 05:22 12:04 03:36 06:47 08:10 البويطى 03:21 03:41 05:16 12:01 03:34 06:45 08:10 باريس 03:26 03:46 05:17 11:54 03:20 06:32 07:53 المحلة الكبرى 03:04 03:24 05:04 11:53 03:31 06:42 08:10 الحمام 03:05 03:25 05:04 11:53 03:31 06:42 08:10 نجع حمادى 03:14 03:34 05:07 11:47 03:16 06:28 07:50 15-May 03:06 03:26 05:04 11:51 03:27 06:38 08:05 السادات 03:08 03:28 05:06 11:54 03:32 06:43 08:10 الصالحية الجديدة 03:02 03:22 05:01 11:49 03:27 06:38 08:06 العاشر من رمضان 03:03 03:23 05:01 11:49 03:26 06:37 08:04 العاصمة الادارية الجديدة 03:05 03:25 05:03 11:50 03:27 06:38 08:04 العبور 03:05 03:25 05:03 11:50 03:28 06:39 08:06 الفشن الجديدة 03:12 03:32 05:08 11:53 03:27 06:38 08:04 المنصورة الجديدة 03:03 03:23 05:03 11:53 03:33 06:43 08:12 النوبارية الجديدة 03:02 03:22 05:00 11:49 03:27 06:38 08:05 بدر 03:13 03:33 05:11 11:58 03:35 06:46 08:13 بنى مزار الجديدة 03:06 03:26 05:01 11:46 03:20 06:31 07:56 بورسعيد الجديدة سلام 02:56 03:16 04:55 11:44 03:23 06:34 08:02 بئر العبد الجديدة 03:01 03:21 05:01 11:50 03:29 06:40 08:08 توشكى الجديدة 03:27 03:47 05:16 11:51 03:13 06:27 07:46 حدائق العاصمة 03:01 03:21 04:59 11:47 03:24 06:34 08:01 رشيد الجديدة 02:50 03:10 04:50 11:40 03:19 06:30 07:59 رفح الجديدة 03:04 03:24 05:04 11:53 03:33 06:43 08:12 سفنكس الجديدة 03:04 03:24 05:02 11:50 03:27 06:38 08:05 شرق العوينات 03:21 03:41 05:10 11:45 03:07 06:20 07:40 غرب النوبارية 03:01 03:21 04:59 11:48 03:26 06:37 08:04 ادفو 03:15 03:35 05:06 11:45 03:12 06:24 07:45 الأقصر 03:14 03:34 05:06 11:46 03:14 06:26 07:48 اسنا 03:15 03:35 05:07 11:46 03:14 06:26 07:47 القاهرة الجديدة 03:06 03:26 05:03 11:51 03:28 06:38 08:05 الدلنجات 03:06 03:26 05:06 11:54 03:33 06:43 08:11 توشكى 03:26 03:46 05:16 11:51 03:12 06:26 07:45

مواقيت الصلاة في العواصم العربية اليوم الثلاثاء 29 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر موعد الشروق موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء اليوم ابوظبى 04:10 05:41 12:19 03:45 06:57 08:18 الدوحة 03:19 04:51 11:30 02:58 06:10 07:31 الرياض 03:41 05:12 11:50 03:15 06:28 07:49 المدينة المنورة 04:09 05:40 12:18 03:44 06:56 08:17 المنامة 03:20 04:53 11:34 03:03 06:15 07:37 دبى 04:04 05:36 12:15 03:43 06:54 08:16 مسقط 03:55 05:26 12:02 03:26 06:39 07:59

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