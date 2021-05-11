شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تستعد لـ«عيد الفطر» بتدابير وإجراءات مكثفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتمت المحافظات استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وعقد المحافظون عدة اجتماعات مع الأجهزة التنفيذية للتأكد من جاهزية هذه الجهات والتعامل مع الأحداث الطارئة.

وكثّفت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، وذلك من خلال حملات ضبط المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشنّت المحافظة حملات مكثفة فى 8 مراكز ومدن، وتم غلق وتشميع 7 محال، ورفع 60 حالة إشغال متنوعة، وتحرير 32 محضر عدم ارتداء كمامة.

فى الشرقية، وجّه المحافظ الدكتور ممدوح غراب، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات، بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل بكل حسم مع المخالفين، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتصدى بحسم لمنع أى أشكال للتجمعات وإقامة الاحتفالات.

وشدد «غراب» على ضرورة الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة، فضلًا عن السماح بإقامة صلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا حظر إقامة أى تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية خلال إجازة العيد، وغلق الحدائق والمتنزهات العامة، ومنع تجمعات المواطنين، واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه المخالفين، خاصة غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية.

وأكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الحيوية كافة، مع التشديد على استمرار متابعة تنفيذ غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المراكز والمدن، ومنع إقامة أى تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال إجازة العيد، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة، مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الـ3 ورديات طوال أيام العيد، والتأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول. وعلى صعيد مختلف، تابع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، خلال الاجتماع الدورى مع قيادات الوزارة التنفيذية، الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، وذلك فى إطار الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة فى أثناء إجازة عيد الفطر.

ووجه «عبدالعاطى» جميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، والتى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمنتفعين كافة.

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«المصرى اليوم ديجيتال»