شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يهنئ السيسى والحكومة والأزهر بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بحلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل البابا برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر».

وهنأ البابا تواضروس، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك، وقال البابا فى برقية تهنئة: «أدعو الله أن يوفق الجهود المخلصة التى تبذلونها فى سبيل إيصال رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح، بما يعلى شأن الوطن، وغرس قيم العيش المشترك فى كافه أرجاء العالم».

كما بعث البابا تواضروس برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وكذلك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية».