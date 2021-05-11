شكرا لقرائتكم خبر عن القباج تترأس الاجتماع الأول للجنة «دعم ذوى الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاجتماع الأول للجنة المعنية بوضع مقترح القرارات المنفذة لقانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والتى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارات التعليم، والتعليم العالى، والمالية، الشباب والرياضة، والقوى العاملة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

واستعرض اجتماع اللجنة مرئيات الجهات المختلفة للمواد المقترح إدراجها فى القواعد المنفذة لقانون إنشاء الصندوق، بالإضافة إلى بحث الإجراءات المطلوبة لتفعيل قانون الصندوق، وإجراءات إعداد الموازنة التقديرية، فضلا عن تحديد أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت القباج أن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة سيتيح موارد مستدامة لتطوير خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة، مشددة على أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة جاء بالعديد من الحقوق والمميزات ليعكس أولويات القيادة السياسية بدعم مفهوم حقوق الإنسان الشامل الذى يتضمن كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.

واستعرضت «القباج»، خلال الاجتماع، مجمل الخدمات التى تقدمها الوزارة للأشخاص ذوى الإعاقة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تنسق بالتوازى مع وزارة الصحة لإطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الوزارة أصدرت خلال المرحلة الأولى ما يقرب من ٧٨٠ ألف كارت.

وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم حاليا بإعادة هيكلة الإدارة العامة للتأهيل لتكون مركزية، بالإضافة إلى التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمعايير عالمية، مع استهداف الدولة الاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة لإنتاج الأطراف الصناعية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت فى يناير الماضى مرحلة التسجيل التى تستهدف الحصر الإلكترونى واستلام الطلبات لتكوين قاعدة بيانات عن الفئات المستهدفة وخصائصهم الديموغرافية وتوزيعهم الجغرافى ومواصفات الأشخاص ذوى الاعاقة ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.