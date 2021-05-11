شكرا لقرائتكم خبر عن تدربوا على «الدوشكا».. أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولات اغتيال السيسي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مطلع الأسبوع الجاري عن رغبته في عرض محاولات اغتيال استهدفت الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل مصر وخارجها في الأيام الأخيرة من حلقات مسلسل «الاختيار 2».

وأوضح موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه سيتم عرض بعض من تلك المحاولات في الحلقات الأخيرة من المسلسل، موجها التحية للقائمين على المسلسل.

وأضاف موسى أن التنظيم الإرهابي وضع عشرات الخطط لاغتيال الرئيس ولكن لم يتم الإعلان عنها من قبل.

وأردف أن التدريب كان على استخدام سلاح يدعى «الدوشكا» وتنفيذ عملية الاغتيال في السودان، ومن ثم الدفع بتلك العناصر التي تلقت تدريبا عاليا لمصر لتنفيذ الخطة التي تدربوا عليها.

واستطرد موسى أن محاولة الاغتيال كانت تنص على أنه لحظة إقلاع الطائرة الرئاسية من مطار القاهرة يتم إطلاق قذيفة عليها، ويتم عرض هذا على الهواء في بث مباشر من تركيا من قبل التنظيم الإرهابي الذي يدار من أنقرة.

وأكد موسى أن استشهاد البطل ماجد عبدالرازق معاون مباحث النزهة أفشل عملية إسقاط الطائرة الرئاسية وتم إحباط محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وتم تصفية المجموعة الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذ العملية، موضحا أن الشهيد ماجد لم يكن المستهدف من قبل الإرهابيين.

وأشار إلى أن التنظيم الإرهابي عمل على تدبير محاولات اغتيال السيسي بطائرات مفخخة في ستاد القاهرة الدولي خلال تنظيم مصر كأس أمم أفريقيا قبل عامين.

ولفت موسى إلى أن نزول الرئيس السيسي للشارع والتقائه بالمواطنين وجلوسه معهم والحديث إليهم في مناطق مختلفة آخرها كان الجمعة الماضي، يبعث رسالة إيجابية مفادها طمأنة الجميع على الوضع الأمني المستقر في مصر.