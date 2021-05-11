شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على عقوبات تصوير المحاكمات فى مجموعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل قانون العقوبات فى شأن تجريم تصوير جلسات محاكمة القضايا الجنائية، فى مجموع المواد، وأرجأ الموافقة النهائية على القانون، إلى جلسة قادمة.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (186 مكرر) نصت على: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة. ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال. وتُضاعف الغرامة فى حالة العودة».

وقال النائب حسام المندوه، إن التعديلات المقدمة من الحكومة تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك، مضيفًا أن التطبيق العملى أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الآداب العامة، مشيرا إلى ضرورة أن المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به، وبالتالى يكون تعرض لآثار سيئة. وأعلن المندوه موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلنا أن لديه تعديلات سيعلنها عند مناقشة نصوص القانون.

فيما أعلن النائب أحمد بهاء شلبى رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمخالفته نص المادة ١٨٧ من الدستور، والمادة ١٨ من قانون السلطة القضائية، وقال إن التعديلات المقترحة على القانون بها مغالاة واضحة فى تقدير العقوبات، على تصوير الجلسات، عندما نص على أن الغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، وتتضاعف فى حالة العود ومصادرة الأجهزة، فى حين أن القانون الحالى وضع عقوبات أقل بكثير مع ما هو مقترح فى مشروع الحكومة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن التعديلات المقترحة تمس بصورة أو بأخرى مبدأ «علانية الجلسات»، خاصة أن القانون منح القاضى سلطة تقدير الأمر، وجعل الجلسة سرية.

وقالت النائبة الدكتورة أميرة أبوشقة، إن الدستور والقانون شددا على علانية الأحكام، فى حين أن الاستثناء هو السرية مراعاة للقواعد العامة وهذه سلطة تقديرية للقاضى.

وأضافت أن النطق بالحكم علنى فى كلتا الأحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها»، ووفقا أيضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة «تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس».

وأوضحت «أبوشقة» أن علانية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم، وقالت: مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لأن علانية الجلسات ضمانة أساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور، وفى ظل تفشى فيروس كورونا هناك إجراءات من شأنها علانية الجلسات والتباعد إلى آخره كالفيديو كونفرانس وبرامج الزووم.

ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وأحاله لمجلس الدولة، ويهدف القانون إلى سريان الحد الأقصى على كافة الشركات وليس فقط على شركات المقاولات المصرية لتعزيز أنشطتها الاقتصادية فى الخارج.

وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان وأكثر من 60 نائبا بإصدار إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة المشروعات والتضامن.