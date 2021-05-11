شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهرى: لا حماية للأقصى إلا بحماية شعبية من مسلمي العالم وتوافدهم على القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار الرئيس للشئون الدينية، أنه لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعا، مطالبا بالتوافد المستمر للمسلمين فى مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته.

وكتب الأزهرى، عبر حسابه على انستجرام: "لا سبيل إلى حماية المسجد الأقصى إلا أن يكون تحت الحماية الشعبية من المسلمين جميعا، بالتوافد المستمر الكثيف من جموع المسلمين فى مختلف أنحاء العالم إلى المسجد الأقصى لزيارته وعمارته وحمايته".



أسامة الأزهرى

واستشهد 21 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، مساء أمس الاثنين، فى غارات إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت بغارتين شرق بيت حانون، وتواصل استهداف أبناء شعب فلسطين فى القطاع، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم 9 أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من 70 مواطنا.

وأفادت المصادر، بأن غارات عنيفة من الطيران الحربى الإسرائيلى استهدفت منازل وممتلكات مدنية فى مناطق مختلفة من قطاع غزة، أُطلق خلالها عشرات الصواريخ والقذائف.

وأكدت المصادر، أن الغارات استهدفت مجموعة من الفلسطينيين ومركبة ودراجة نارية ومنزلين فى بيت حانون شمال قطاع غزة، إضافة إلى سقوط قذيفة صاروخية إسرائيلية فى ساحة خلف المسجد العمرى ببلدة جباليا شمال القطاع، وسقوط قذيفة على منزل لعائلة فى منطقة الجرن بالبلدة، واستهداف أرض شرقها.