شكرا لقرائتكم خبر عن لجان لاختيار القيادات الجامعية تجتمع اليوم لنظر طعون المتقدمين لرئاسة 4 جامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية والذى وضعه المجلس الأعلى للجامعات ، اليوم الثلاثاء 11 مايو موعدا لعقد لجنة البت فى الطعون المقدمة من المرشحين لمنصب رؤساء 4 جامعات حكومية وهم القاهرة دمياط سوهاج بنى سويف ، وكذلك إعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم تحديد موعد المقابلات للمرشحين بعد اجتماع لجنة البت فى الطعون ،وأن جميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ويتنافس على رئاسة جامعة القاهرة 6 مرشحين فقط بعد وفاة الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والمرشح على منصب رئيس جامعة القاهرة، حيث يتنافس حالا الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، والدكتورة نورهان السيد الشيخ والدكتور خالد العامرى والدكتور هيم محمد الحافظ والدكتور هشام يوسف محمد والدكتور محمد مصطفى لطيف.

وفى جامعة دمياط لم يتقدم لمنصب رئيس الجامعة سوى الدكتور السيد محمد دعدور.

وتقدم للترشح على رئاسة جامعة سوهاج 18 مرشحا وهم الدكتور محمود عبد العاطى والدكتور النميرى علام والدكتور أسامة رشاد والدكتور خالد عمران والدكتور أحمد رجب عبد الملك والدكتور عبد الباسط أبو ضيف والدكتور حسان نعمان والدكتور شاذلى صالح والدكتور مجدى أمين والدكتور حازم عبد الرحمن والدكتور كريم صالح والدكتور مصطفى عبد الخالق والدكتور جلال رزق والدكتورة لبنى عبيد.

ويتنافس على رئاسة جامعة بنى سويف 6 متقدمين وهم الدكتور منصور حسن والدكتورة فاطمة حسن محمد والدكتور أسامة سعيد والدكتور سيد عبد القادر أحمد والدكتور خالد عباس حلمى والدكتور محمود محمد أحمد.