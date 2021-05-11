شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الفطر المبارك، قائلا:"اسأل الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول ، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا ، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة ، داعيًا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر الخلق أجمعين.

يولد هلال شهر شوال، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442 هجريا الموافق 2021 / 5 / 11 م وهو ( يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ12 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين ( 11 - 14 دقيقة )، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين ( 3 - 17 دقيقة )، وبذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو (عيد الفطر المبارك)، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.