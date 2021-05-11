التحقيقات: خلافات أسرية الدافع لقتل موظف زوجة شقيقه في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، إن الخلافات الأسرية هي الدافع وراء قيام موظف أمن بالإقدام على قتل زوجة شقيقه بمنطقة حلوان.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل، واستدعت أقارب المجني عليها والمتهم والجيران لسؤالهم حول الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة، بلاغا من مستشفى حلوان العام بوصول ربة منزل 25 سنة، جثة هامدة إثر إصابتها بطعنات نافذة في جسدها، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة موظف أمن شقيق زوج المجني عليها.

وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.