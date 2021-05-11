"ضبط حقيبتين إكستاسي في القاهرة وتغريم الشيخين حسان ويعقوب".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تغريم الشيخين حسان ويعقوب لتغيبهما عن الشهادة في خلية داعش.. والتأجيل لـ 12 يونيو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة" الثانية، لجلسة 12 يونيو لسماع الشهود.

تأجيل استئناف أحمد بسام زكي على حبسه تهمة التحرش بالفتيات "إلكترونيًا"

قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، البوم الإثنين، تأجيل استئناف المتهم أحمد بسام زكي على حُكم حبسه 3 سنوات مع الشغل بتهمة التحرش بعدد من الفتيات وتهديدهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 11 يوليو المقبل.

ضبط 16 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالفيوم

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

ضبط محامي مُزيف استولى على 4 مليون جنيه من مواطن في الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص، انتحل صفة محامي، وزور خطابات منسوبة لبنكين بالمحلة الكبرى، واستولى على 4 مليون جنيه من مواطن بزعم قدرته على نقل ملكية قطعة أرض في الغربية.

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك "أعاده الله على سيادته ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

بتعاملات مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه في الاتجار بالنقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

"مدرك لأفعاله".. لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن متحرش المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة المعادي داخل أحد العقارات، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تحتوي على حشرات حية وميتة.. إحباط ترويج 2,6 طن فول صويا في الأسواق

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الغربية، مالك مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص"، بحوزته (2,6 طن "فول صويا") غير صالح للاستهلاك الحيواني وغير مطابق للمواصفات؛ لاحتوائه على حشرات حية وميتة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 3 أشخاص جلبوا حقيبتين مخدر "إكستاسي" في القاهرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (ثلاثة من العناصر الإجرامية – يحملون جنسية إحدى الدول) تخصصوا في جلب وتهريب أقراص الإكستاسي المخدرة من إحدى الدول بإخفائها داخل مخازن سرية بحقائب السفر وتهريبها من خلال شركات الشحن بقصد ترويجها على عملائهم داخل البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.