سالي صلاح تسرد "الحكاية في كلمتين" بمعرض القاهرة للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (ا ش أ):

أصدرت الإعلامية والكاتبة سالي صلاح، كتابًا جديدًا بعنوان "الحكاية في كلمتين"، لتشارك به في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في يونيو المقبل.

وتسرد سالي صلاح في كتابها مقتطفات نثرية من الحياة اليومية داخل البيوت، وتناقش تفاصيلها لتصل إلى أسباب المشكلات الحياتية المختلفة وتطرح حلولًا متعددة لها.

وذكرت الكاتبة أن فكرة الكتاب استوحتها من أحد البرامج التي قدمتها في إحدى القنوات الفضائية، والذي دفعها لتوثيق ما توصلت إليه من حلول للعديد من الأزمات الحياتية، لتعم الفائدة وتساعد القارئ على تخطي أي أزمات أو عقبات يمكن أن تعوق سير حياته اليومية.​