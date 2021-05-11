أمطار ورياح وانكسار الحرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الثلاثاء 11 مايو إلى الأحد 16 مايو.

الثلاثاء:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بنسبة 40%.

الأربعاء:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص أمطار على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.

الخميس:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

الجمعة:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأحد:

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

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