شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مطار أسوان وتطهير 72 منشأة وموقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار أسوان الدولى حملة تعقيم شملت صالات الوصول والسفر ، وأيضاً صالات انتظار المسافرين والمغادرين ، بجانب سير وعربات الأمتعة والسيارات وأجهزة التفتيش، علاوة على دورات المياه العمومية.

و أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه تم تطهير وتعقيم 72 موقع على مستوى المحافظة من خلال 32 فرقة ميدانية تضم 73 ملاحظ وعامل حيث شملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية والفنادق والبواخر والمزارات السياحية والأثرية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الأتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـ ATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع .