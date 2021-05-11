شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطه لوزيرة الصحه بسبب تكليفات الصيادله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس محمد الصمودي، عضو مجلس النواب عن دائرة (دسوق-فوه- مطوبس) بطلب إحاطه إلى الدكتورة هالة زايد وزيره الصحة حول تكليفات الصيادلة.

وقال «الصمودي»، أعلنت وزارة الصحة والسكان- الإدارة العامة لشؤون التكليف عن بدأ حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات الآتية دفعة ٢٠١٨ دور أول وثان وفبراير ويناير ۲۰۱۹ ودفعة ٢٠١٩ دور أول وثان وفبراير ويناير ۲۰۲۰، وذلك بنظام التنسيق الالكتروني العام في ضوء قواعد التوزيع بتاريخ ٢٠٢٠ / ٦ وقد تقدمت الدفعتان بالطريقة الالكترونية عن طريق الموقع الرسمي للوزارة وربط خدمات التكليف للصيادلة، بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالدفعتين واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب ومتبع وطبقا للمواعيد القانونية وعند ظهور النتيجة يوم ١٣ / ٤ / ۲۰۲۱ م تفاجأ المتقدمين بعدم إدراج أسماء الكثير منهم بالكشف الخاص بالنتيجة حيث تم تكليف ١١٤٠٠ صيدلي من أصل ٢٩ ألف صيدلي، واعمالا بمبدأ الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص فإنه يلزم أن يكلف كل طالب مقيد بجداول كليات الصيدلة في الوقت الحالي وأيضا من تخرج منهم ولم يكلف إلى الآن، وذلك لعدم علمهم بنية الوزارة الغاء التكليف أثناء تقدمهم للدراسة بالكلية كما أن الإعلان الرسمي للتكليف نص على بعض المعايير( الاحتياجات- الرغبات- المجموع الاعتباري ) خاصه بالتوزيع وليس بالتكليف.

وتابع كما أن المجلس الأعلى للجامعات هو المسؤول الرئيسي عن زياده عدد الجامعات الخاصة التي تسببت في وجود أعداد كبيره جدا من الخريجين دون النظر للاحتياج الفعلي الذي تتحمله ميزانية الدولة، وقال «نتسائل على أي أساس أو وفق أي لائحة تم تكليف البعض دون الآخر، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام القانون رقم ٢٩ لسنه 1974 الخاص بتكليف الاطقم الطبية».

وطالب العضو في طلب إحاطته بتحقيق مبدأ العدالة في وسط الطاقم الطبي والصحي، وإعادة تكليف الصيادلة الذين تقدموا وتم إلغاء تكليفهم دون إبداء سبب منطقي لذلك .

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