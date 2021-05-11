شكرا لقرائتكم خبر عن 121 محضر لأصحاب المحلات المخالفين لقرارات الغلق بسبب كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، لليوم الخامس، على التوالي، مساء اليوم الإثنين، بالتعاون بين مجالس المدن ورجال الأمن بالمراكز الشرطية بالمدن ومديرية الأمن في ظل التنسيق والتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.

كما تلقى محافظ كفر الشيخ تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في خامس أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطن، حيث تم تحرير 121 محضراً للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، والتي بدأ تطبيقها بداية من مساء أمس، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 10 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 31محضراً للمخالفين بدسوق ،و5 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، ومحضرين لضبط شيش بمقهى، وغلق مصنع، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 11 محضراَ للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز ،وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير 7 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال.

وتم تحرير5 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال ببلطيم، و10 محاضر بمدينة الرياض، و9 محاضر في قلين، و4 محاضر بمطوبس، و8 محاضر بالحامول، 12 محضراً بمدينة بيلا، 7 محاضر بمدينة البرلس.

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