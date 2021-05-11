شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة الرى خلال إجازة عيد الفطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، جميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، التى تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكل الإدارت على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.



وفى التقرير التالى نرصد خطة الوزارة خلال إجازة العيد..

1- تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد.



2-تلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة.

3- التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

4- المرور المستمر من قبل أجهزة الوزارة أثناء أيام العيد لرصد زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفورى لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين.

5- رصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف.

6- التصدى الفورى والحاسم للتعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

7- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التعديات وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية.