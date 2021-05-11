شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التعليم تصدر قرارات بمنح 4133 معلما شهادة الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

محافظة القاهرة ترصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان مسار محور مسطرد

التعليم تصدر قرارات بمنح 4133 معلما شهادة الصلاحية المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفى

المفتي يدين بشدة اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمسجد الأقصى

مستشار وزير الرى: تبطين 1692 كيلو متر ترع فى المحافظات التعليم العالى توقع اتفاقية بين جامعتى الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية الصحة توقع بروتوكولي تعاون مع التأمين الصحى لتقديم الخدمة العلاجية.. صور

الصحة: وصول 1.7 مليون جرعة من لقاح كورونا استرازينكا الأربعاء المقبل